A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria: Tiago da Neta - Morenita (Danças do Tejo)

O Tiago da Neta faz aquilo que eu defendo faz muito tempo. Sem declarações apenas com o intuito de vender, como a inovação da tradição ou o juntar da arte contemporâneo com a tradição. Como se a tradição não fosse sempre inovadora e contemporânea por si mesma. Ele apenas se inspira na sua vivência e estudo do repertório de um rancho folclórico ligado à sua família e compõe a partir daí. Não é uma remistura ou uma roupagem nova, como se a música se vestisse, é algo mais pessoal e íntimo. O resultado é muito forte, muito único. Numa sucessão de acasos acabámos a gravar estas danças num momento em que elas fazem muito sentido no meu trabalho e numa sala lindíssima da Fundação Passos Canavarro, onde o Almeida Garrett escreveu as Viagens na minha terra.

