O Fred e a Inês falam de coisas: aquele das histórias de coming out

“É difícil assimilar que Junho já acabou, mas esperamos que tenham conseguido aproveitar o mês do Orgulho o máximo possível. Esperamos que tenham celebrado, relembrado e enaltecido quem veio primeiro e reavivado a luta sempre! Por aqui iremos sempre continuar a gritar pelos direitos LGBTI o ano todo, como vocês sabem. Que possamos continuar a ver os anos passar e a celebrar o mês do Pride juntos, amores!

Esta semana temos o muito aguardado episódio com histórias de coming out. Esperamos que gostem e que se sintam acompanhades! Por aqui ninguém fica de fora. Gostamos muito de vocês, obrigada por nos terem ajudado a celebrar o Pride todas as semanas deste mês. Fiquem para a celebração no resto do ano!

O episódio de hoje é dedicado a Filipa Namorado, ilustradora não-binária gay de Coimbra com muito talento. Se estiverem à procura de arte bonita feita por pessoas queer para decorarem as vossas paredes, visitem o site da Filipa que têm muitas coisas lindas com cores muito lindas.

O podcast O Fred e a Inês Falam de Coisas vai entrar em férias de Verão

