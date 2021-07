Le Pen e a barreira eleitoral

Apesar de alguns vaticínios, as eleições regionais em França não se saldaram pelo avanço eleitoral da Reunião Nacional de Marine Le Pen. Mais. O partido herdeiro da Frente Nacional continua sem conquistar nenhuma das 12 regiões gaulesas. Sete regiões foram ganhas pelos republicanos e os seus aliados e cinco pelo Partido Socialista e os seus aliados. Se o centro-direita foi o grande vencedor, o centro (Macron e o seu partido Em Marcha) e a direita radical foram os grandes derrotados.

Centremo-nos no resultado eleitoral do partido de Marine Le Pen. Como explicar o insucesso eleitoral de um partido liderado por uma candidata que, em 2017, passou à segunda volta das presidenciais e obteve 34% dos votos? Como explicar o insucesso da Reunião Nacional, uma versão 2.0 e maquilhada da Frente Nacional, num momento em que tanto se fala e escreve sobre polarização e radicalização política?

As explicações são diversas e estes resultados devem ser analisados com prudência. Nos últimos tempos, sondagens e análises alertavam para o risco real de Marine Le Pen ganhar as eleições presidenciais de 2022, beneficiando da diabolização de Macron pela esquerda e de um eventual fim da “frente republicana” que sempre travou as ambições de poder da família Le Pen. Contudo, em praticamente todas as eleições, o sistema eleitoral francês é de maioria absoluta a duas voltas. Ou seja, se nenhum candidato obtiver mais de 50% na primeira volta, os eleitores podem unir os seus votos na segunda para derrotar o candidato de que menos gostam. Este sistema parece continuar a ser tão eficaz para suster a conquista do poder pelos extremos como a poção mágica de Panoramix para impedir a conquista da irredutível aldeia gaulesa.

O sistema eleitoral maioritário a duas voltas é uma das criações originais da Quinta República de 1958. Nas eleições legislativas de finais do mesmo ano, na primeira volta, o Partido Comunista Francês foi o mais votado com quase 19%. Mas quantos dos 546 deputados acabariam por eleger os comunistas? Dez. Uma dezena de deputados para a Assembleia Nacional foi quanto o partido com quase 20% do eleitorado ao nível nacional e o mais votado na primeira volta elegeu.

Em maio de 2017, Marine Le Pen obteve quase 34% na segunda volta das eleições presidenciais. Passado pouco mais de um mês, a Frente Nacional obteve 13,2% dos votos na primeira volta das legislativas, mas no final elegeu apenas oito dos 577 deputados. Nada que nos devesse surpreender. Em 2012, com 13,6% não passou dos dois deputados.

Existe alguma exceção a este histórico desfasamento entre a proporção de votos da Frente Nacional e o número de eleitos? Sim, duas. As eleições para o Parlamento Europeu, onde por exemplo em 2014 e 2019 foi o partido mais votado e também com o maior número de representantes. E as eleições legislativas de 1986, onde, com 9,7% do voto nacional, elegeram 35 deputados. Mas o que têm estas eleições em comum? O sistema eleitoral. Nas eleições europeias, todos os Estados-membros têm de adotar alguma forma de representação eleitoral. E nas eleições de 1986 foi episodicamente adotado o sistema de representação proporcional. O que, face à representação parlamentar conquistada pela Frente Nacional, foi rapidamente “corrigido” pelos partidos guardiões da Quinta República.

Como nos ensinou Maurice Duverger, os sistemas eleitorais maioritários uninominais tornam a obtenção de representação parlamentar mais complicada para os partidos menos votados, a menos que tenham o seu voto geograficamente concentrado. Mas o sistema a duas voltas, com o seu requisito de maioria absoluta para se ganhar à primeira volta, vai para além disso. Chamemos à colação outro distinto cidadão francês, o Marquês de Condorcet. Um dos resultados que o sistema a duas voltas tenta impedir é a vitória do “perdedor de Condorcet”. Ou seja, daquele candidato que até pode ser o mais votado numa disputa a três, mas que perde num confronto a dois para qualquer um dos outros candidatos.

O grande desiderato da introdução deste sistema em 1958 foi o de evitar a instabilidade e a polarização do “governo de assembleia” que caracterizaram a Terceira e a Quarta República. A combinação dos efeitos mecânicos (sobre a transformação de votos em mandatos) e psicológicos (sobre as decisões dos eleitores) deste sistema permitiram um sistema multipartidário, mas estabilizado numa bipolarização de pendor centrista, com incentivos para os partidos se aliarem estrategicamente para garantir a vitória da sua família política ou para evitar a vitória dos extremos. Foi este sistema que consolidou o Partido Socialista e Os Republicanos como as duas forças dominantes em cada um dos polos, com a Frente Nacional a emergir desde os anos 80 como o principal challenger do sistema.

É certo que 2017 já figura nos almanaques como um ano de terramoto no sistema partidário francês. Nenhum dos partidos tradicionalmente dominantes conseguiu que os seus candidatos passassem à segunda volta das presidenciais. Nas legislativas, o recém-criado partido de Macron alcançou uma maioria esmagadora. Mas os efeitos do sistema eleitoral não desapareceram. Na segunda volta das presidenciais, uma expressiva frente eleitoral “republicana” garantiu a derrota de Marine Le Pen. Nas legislativas, um partido do centro assegurou uma maioria capaz de garantir a estabilidade governativa. Apesar de o sistema eleitoral para as eleições regionais não ser exatamente igual ao sistema maioritário a duas voltas tradicional, sendo uma singular mistura de representação proporcional de listas com segunda volta de pendor maioritário, os efeitos não são muito distintos.

O elefante na sala é o de saber até que ponto é sustentável um desfasamento entre o descontentamento demonstrado das mais diversas formas (coletes amarelos, proporção da votação nos partidos radicais, volatilidade, abstenção) e um sistema eleitoral desenhado para conter a radicalização

Nada disto pode garantir que Marine Le Pen não tenha possibilidades reais de ganhar uma eleição presidencial. A fulminante erosão dos incumbentes, como já tinha acontecido com Sarkozy e François Hollande, pode ser letal para Emmanuel Macron. A polarização e a fragmentação têm provocado fissuras na frente republicana anti Le Pen. Em 2017, Nicolas Dupont-Aignan, um candidato de direita que obteve 4,7% dos votos, apoiou Marine Le Pen na segunda volta. Em 2021, são as vozes que juram, à esquerda e em coro com Jean-Luc Mélenchon, que Macron nunca terá o seu voto que lançam o alarme sobre as presidenciais de 2022.

No entanto, os resultados das eleições regionais trouxeram novos cenários. E chamam-nos a atenção para um curioso paradoxo da política francesa. Por um lado, a grande imprevisibilidade e volatilidade que têm marcado as últimas eleições, nomeadamente as de 2017. Por outro lado, a grande resiliência do sistema eleitoral em barrar a representação política a candidatos extremistas. Claro que o elefante na sala é o de saber até que ponto é sustentável um desfasamento entre o descontentamento demonstrado das mais diversas formas (coletes amarelos, proporção da votação nos partidos radicais, volatilidade, abstenção) e um sistema eleitoral desenhado para conter a radicalização.

Quem tiver a fórmula eleitoral mágica que atire a primeira pedra. Vai continuar a pairar o espectro de uma eventual vitória de Marine Le Pen nas presidenciais de 2022. Mas a barreira eleitoral que tem pele frente tem dado provas de grande resistência.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico