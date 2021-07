Vamos passar o Verão à serra da Estrela?

Sim, vamos até à Serra da Estrela. Pelo menos nós, na Fugas, fomos esta semana. Não fomos fazer ski, claro, mas sim descobrir as muitas praias fluviais que por ali se escondem. São, descreve a Maria José Santana, "recantos de água fresca e transparente, ladeados por árvores e vegetação". Difícil de resistir, não?

Depois de as percorrer, a Maria José parte à descoberta das muitas novidades que a Covilhã tem para oferecer: hotéis, arte urbana, fábricas transformadas em locais de trabalho de artistas. Propomos-lhe seis paragens obrigatórias que mostram uma cidade com um dinamismo que vale mesmo a pena conhecer.

Também eu andei pela serra, mais exactamente por Manteigas, onde jantei, com vista para o Vale Glaciar do Zêzere, na Casa de São Lourenço, e fiquei a conhecer a cozinha do chef Manuel Figueira. Os cabritos, as trutas, as ervas da montanha - produtos locais que inspiram este jovem de 25 anos, fascinado também com receitas quase esquecidas.

O Luís Octávio Costa, por seu lado, leva-nos a dormir a um hotel futurista, o Yotel, no Porto. É um admirável mundo novo, cheio de tecnologia, mas no qual os seres humanos ainda são fundamentais, garante.

E também com ele vamos até à Póvoa do Varzim para ficarmos a conhecer a padaria Bicho Pão, uma pedrada no charco no universo do pão na cidade. Não é nenhum bicho papão, isso podemos garantir. É só pão, e do bom.

Nos Motores desta semana, a Carla Ribeiro experimentou - e conta-nos tudo - o Arkana, com o qual a Renault se propõe reconquistar as famílias, e o Citroën C3 Aircross, que, ficamos a saber, se porta muito bem mesmo em circunstâncias difíceis.

E não vos podíamos deixar sem as sugestões de vinhos. O Pedro Garcias volta à polémica do vinho Júpiter, e ao valor pelo qual este se vende, e, pelo caminho explica também porque é que a tendência Brutal "é um logro". Mas, por outro lado, foi provar o Legado, da Sogrape, e ficou inteiramente convencido: este 2016 é um grande vinho.

Por fim, um conselho sábio: usem o frigorífico com rigor. Quem o diz é o Miguel Esteves Cardoso e ele sabe do que está a falar. "É uma pena que todos nós aprendemos a trabalhar com um fogão - o forno não é pêra doce - mas ninguém sabe trabalhar com o frigorífico. Por causa dessa ignorância, deixamos que os frigoríficos estraguem as coisas boas que lá enfiamos." Pois é.

E com todos estes temas, e muitos mais que podem ler aqui, entramos no mês de Julho. Boas Fugas! E voltem sempre. Nós estaremos aqui para vos dar novas sugestões todos os dias.