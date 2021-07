Vaga de calor no Canadá: “A nossa pequena vila de Lytton desapareceu”

Até esta semana, “hot spot do Canadá” podia parecer uma alcunha encantadora para Lytton, na Colúmbia Britânica, uma pequena vila onde as temperaturas disparam no Verão. Mas após uma semana de tragédia, o título ganhou um lado obscuro e ameaçador. Lytton quebrou sucessivos máximos de calor esta semana, atingindo temperaturas de 49,6ºC na tarde de terça-feira. Então as chamas varreram a vila.