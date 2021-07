Putin quer “aumentar a confiança e a segurança” internacionais da Rússia

A nova estratégia de segurança nacional da Rússia, cujo decreto de aprovação do Presidente Vladimir Putin foi publicado este sábado na versão digital do diário oficial, quer “aumentar a confiança e a segurança do país na esfera internacional”, num tempo de “instabilidade geopolítica” e de “aumento do uso da força militar”.

“O da instabilidade geopolítica e de conflitos e a intensificação das contradições entre Estados vêm acompanhadas de um aumento da ameaça do uso da força militar”, refere o documento, citado pela agência de notícias russa Sputnik, daí que seja preciso “aumentar a confiança e a segurança do país na esfera internacional”.

Centrado na segurança económica da Rússia em tempos de pandemia, a estratégia visa “a criação e produção de vacinas nacionais contra as doenças de contágio da actualidade” e a diminuição do uso do dólar no comércio internacional, de modo a preservar a autonomia do país nas suas decisões.

Na definição do interesse nacional e das prioridades estratégicas da Rússia, de acordo com o documento, sublinha-se “a legitimidade da adopção de medidas simétricas e assimétricas para prevenir acções hostis que ameaçam a soberania e a integridade territorial” da Rússia.

A estratégia também assinala o perigo que representam “a ocidentalização da cultura” e “as campanhas informativas e de subversão psicológica” para o país, pois “aumentam o perigo de a Rússia perder a sua soberania” em termos de artes e ciências.

O documento refere que “a implementação desta estratégia irá contribuir para proteger o povo russo, desenvolver o potencial humano, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e a sua prosperidade, reforçar a capacidade defensiva do país, a unidade e coesão da sociedade russa, alcançar as metas de desenvolvimento nacional, [e] melhorar a competitividade e o prestígio internacionais da Federação russa”.

A estratégia nacional de segurança da Rússia tem de ser actualizada a cada seis anos e esta nova versão foi discutida a 28 de Maio, numa reunião de Putin com os membros permanentes do Conselho de Segurança nacional.