Escoteiros dos EUA vão pagar 850 milhões de dólares a vítimas de abusos sexuais

Advogados dizem que o acordo, ainda preliminar, poderá ser o maior do género na história dos Estados Unidos.

A maior organização do escotismo norte-americano, a Boy Scouts of America (BSA), chegou a acordo, ainda que preliminar, com cerca de 600 mil pessoas para pagar indemnizações por acusações de abuso sexual.

Com um valor de 850 milhões de dólares (cerca de 716 milhões de euros), este deverá ser o mais avultado acordo em relação a abusos sexuais da história dos EUA, maior do que os relativos a acusações contra a Igreja Católica no país.

A BSA pediu desculpa às vítimas e abriu um processo de falência no ano passado, dizendo que ia criar um fundo para a compensação das vítimas de abuso sexual.

Em 2012, o diário Los Angeles Times descobriu cerca de 5000 ficheiros com registos de queixas contra responsáveis da organização, incluindo de pessoas que tinham sido classificadas como “não elegíveis” para a organização. Mas a grande maioria dos incidentes não tinha sido reportada à polícia.

Em comunicado, a organização de 111 anos disse que este acordo faz parte de “esforços em curso para conseguir uma resolução global que compense os sobreviventes e assegure o futuro da Scouting”.

O acordo tem ainda se ser aprovado por um juiz e sujeito a votação pelo grupo de sobreviventes. Espera-se que enfrente a oposição das companhias de seguros, que terão, se este se concretizar, de pagar milhões de dólares.

Doug Kennedy, uma das nove vítimas escolhidas pelo Departamento de Justiça para representar o grupo de sobreviventes, votou a favor de que o acordo fosse tornado público.

“É-me muito difícil dizer que os Boy Scouts estão a tomar a atitude certa. Estão a fazer o que podem neste momento”, declarou, apontando a atitude diferente das seguradoras, que não ofereceram ainda uma compensação suficiente.

“O que é mesmo importante do ponto de vista dos sobreviventes é que todas essas companhias de seguros foram pagas com as nossas quotas”, sublinhou à BBC.

“Os miúdos andaram a juntar dinheiro para estar nos escoteiros e parte disso foi para pagar as políticas [das seguradoras]. E o que estamos a pedir agora é que essas companhias de seguros paguem esse dinheiro que levaram durante todas estas décadas”, explicou.

Os negociadores do grupo de vítimas dividem-se quanto ao acordo. A Ken Rothweiler agrada-lhe o facto de a BSA se ter “chegado à frente para ser a primeira a compensar os sobreviventes”. Mas outro advogado, Tim Kosnoff, diz que este acordo é “um falhanço” já que alguns homens, vítimas de abuso durante anos e anos, poderão receber agora apenas umas centenas de dólares.

Algumas seguradoras, por outro lado, acusam a BSA de as ter excluído das negociações e de terem dado aos advogados das vítimas demasiada influência no acordo. As seguradoras terão de pagar compensações além das do acordo.

Jordan Merson, um advogado que representa mais de 300 antigos escoteiros no caso, disse que este acordo é “apenas o começo” e que poderá haver acordos no valor de “milhares de milhões” de dólares.