Cabul investiga a recente retirada das suas forças de localidades conquistadas pelos taliban

O Ministério do Interior do Afeganistão começou uma investigação sobre as recentes retiradas das forças de segurança afegãs de dezenas de localidades que acabaram por cair nas mãos dos taliban, em resultado da grande ofensiva do grupo insurrecto, que conquistou mais de uma centena destas áreas nas últimas semanas.

Esta ofensiva fez surgir fortes críticas ao Governo afegão e à sua capacidade de manter a estabilidade no país após a retirada completa das forças internacionais. Localidades como Shireen Tagab, Pashtun Kot ou Qaisar, na província de Faryab, ou Qarabagh e Muqur, na província de Ghazni, caíram nas mãos dos taliban sem que tenha havido qualquer resistência das forças de segurança afegãs.

“Há especulação de que as forças de segurança receberam ordens para não lutar, mas não sabemos de onde possa ter vindo esta mensagem”, explicou o deputado Khan Agha Rezaee ao canal afegão de notícias Tolo News.

O Ministro interino do Interior, Abdul Sattar Mirzakwal, confirmou a abertura de uma investigação com a participação do Ministério da Defesa. Este argumentou que a falta de equipamento e o atraso na entrega de ajuda de emergência às forças de segurança estão entre os factores que conduziram ao problema.

“Evacuámos algumas áreas para evitar baixas entre civis e militares, e para evitar danos em áreas residenciais e atrasar a entrega atempada de mantimentos ao nosso pessoal”, disse o porta-voz do Ministério da Defesa, Rohullah Ahmadzai.

Esta investigação surge quando os Estados Unidos continuam a desvincular-se das suas operações militares no Afeganistão. Na sexta-feira, as tropas americanas completaram a sua retirada da base aérea de Bagram, a maior do país, após quase 20 anos.

A base, localizada a cerca de 70 Km a norte da capital, Cabul, tem sido o principal centro de operações dos EUA no Afeganistão. Os Estados Unidos planeiam completar a sua retirada a 11 de Setembro, 20 anos após os ataques de 11 de Setembro, e deixar um pequeno contingente para apoiar o pessoal diplomático no país, que poderá ser de cerca de 650 soldados.