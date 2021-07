Com um grande aumento de casos devido à Delta, Israel espera para ver se internamentos sobem

O que faz um país quando o número de novos casos de covid-19 num dia passa de dez para 300 e se estima que possa chegar já aos mil na próxima semana? Se for Israel, espera para ver o que acontece ao número de internamentos. Este indicador não deu ainda sinais de estar a subir, apesar do grande aumento de casos de infecção provocada pela variante Delta, que é mais transmissível e a dominante em países como o Reino Unido e Portugal, que é o país da UE com maior prevalência desta variante.