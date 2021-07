O aquecimento global secou o Sul de Madagáscar: “Não há comida”

Madagáscar é o primeiro país onde se passa fome devido às alterações climáticas, alerta a ONU. As secas fizeram com que fosse impossível plantar o que quer que seja numa terra outrora fértil. A ajuda demora a chegar — quer pela covid-19, quer pela falta de recursos. E a população tenta comer o que pode: dos frutos de cactos a gafanhotos e pequenos tubérculos.

Não chove no sul de Madagáscar — não o suficiente para irrigar os campos ou dar de beber à população. A terra, outrora fértil, está seca. Crescem apenas cactos no meio de campos cobertos de areia, cujos frutos a população local come para evitar passar fome. O sul da ilha vive a pior seca em quase quatro décadas. Às alterações climáticas veio juntar-se a crise provocada pela covid-19. Sem rendimentos, não há quem consiga comprar comida, mesmo quando ela existe.