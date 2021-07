As (boas) praias fluviais que a Serra da Estrela nos dá

Já todos sabemos o quanto a natureza foi generosa para com a Serra da Estrela, brindando cada montanha, cada vale, com paisagens deslumbrantes. Um mosaico no qual sobressaem, por esta altura do ano, o verde da floresta e o azul límpido dos cursos de água que serpenteiam o território. Ingredientes que ajudam a explicar a grande atractividade que as suas praias fluviais têm vindo a merecer, num campeonato que ganha cada vez mais adeptos e no qual a Serra da Estrela aparece a disputar os melhores lugares. Loriga, Lapa dos Dinheiros e Vale do Rossim são disso exemplo, mas a verdade é que há por ali mais umas quantas praias onde se torna difícil não ir a banhos.