Altice justifica despedimento de 246 trabalhadores com “revolução tecnológica”

Da eliminação das portarias em vários edifícios de norte a sul do país, à desactivação das cabines telefónicas nos Açores, passando pela diminuição das forças de vendas empresariais em territórios do Algarve com reduzida facturação, e à inexistência de funções nas quais encaixar 16 trabalhadores que o tribunal a obrigou a reintegrar, são várias as justificações da Altice Portugal para avançar com o despedimento colectivo de 246 trabalhadores.