Para Tao, o ciclismo é para todos – parte 1

Tao Geoghegan Hart foi o vencedor da Volta a Itália 2020. O ciclista de 26 anos está nesta Volta a França com um papel difícil de prever – por um lado, a equipa britânica fez questão de o levar ao Tour, como prémio pelo Giro 2020, mas, por outro, o lote de convocados tem Geraint Thomas, Richard Carapaz e Richie Porte. É improvável que Tao seja o líder da INEOS, mas, pelo menos no plano social, o ciclista britânico é o líder do pelotão do Tour.