Sporting vence Benfica e força “negra” na final do hóquei feminino

O Sporting venceu o Benfica este sábado, nos penáltis (2-1, após empate a um golo no tempo regulamentar) e empatou o “play-off” de atribuição do titulo de campeão nacional feminino de hóquei em patins (1-1), forçando a realização de um jogo decisivo no domingo (às 15h, no Pavilhão do Estádio da Luz, em Lisboa).

Depois do triunfo das “águias” por 5-3 no primeiro jogo, no Pavilhão João Rocha, o Sporting estava obrigado a vencer no terreno “encarnado” para adiar a decisão para um terceiro confronto.

O encontro, com o sinal mais a pertencer ao campeão Benfica, chegou ao fim do tempo regulamentar com um empate a zero, com um golo anulado à formação “encarnada” no último minuto, na sequência de um remate ligeiramente alto de Marlene Sousa.

No prolongamento, o domínio das “águias” acabou por se concretizar em golo através da argentina Flor Felamini, aos 52 minutos. O empate surgiu por Rute Lopes, aos 58, na conversão de um livre directo a punir falta de Marlene Sousa, que viu o cartão azul.

Nos penáltis, as guarda-redes Cláudia Vicente (Sporting) e Maria Celeste Vieira (Benfica) superiorizaram-se às marcadoras e apenas Rita Lopes (dois) e Flor Felamini (um) conseguiram marcar, pertencendo o triunfo às “leoas”.

Do lado do Sporting ainda não há reacções à vitória, mas Paulo Almeida, treinador do Benfica, em declarações ao site do clube, admitiu que “as jogadoras estão um bocadinho tristes porque pensam que jogaram melhor que o Sporting”. Ainda assim, o técnico “encarnado” sublinhou a vontade em revalidar o título: “É o momento de levantar a cabeça. Só perdemos uma batalha e não a guerra, temos amanhã [domingo], às 15h00, nova batalha para conquistar outra vez o campeonato e ganhar o jogo ao Sporting”.

O Benfica procura o seu oitavo título consecutivo. Já o Sporting tenta sagrar-se pela primeira vez campeão no hóquei em patins feminino.