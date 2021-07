Dinamarca continua a sua história luminosa no Euro

Começou o Euro 2020 com uma quase-tragédia, mas a história da Dinamarca é cada vez mais luminosa. Os nórdicos qualificaram-se neste sábado para as meias-finais graças a um triunfo por 2-1 sobre a República Checa em Baku. É a terceira vez que os dinamarqueses chegam a esta fase do Euro, sendo que a última vez foi em 1992, quando foram surpreendentes campeões.

Sem Eriksen, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória no jogo de abertura, mas inspirados por ele, a Dinamarca entrou no jogo praticamente a ganhar. Logo aos 5’, num canto marcado por Stryger-Larsen, Delaney cabeceou sem marcação e com direcção para o 1-0.

Os checos conseguiram reagir, mas sem criar grande perigo à baliza de Kasper Schmeichel, e, a fechar a primeira parte, foi a Dinamarca a aumentar a vantagem. Aos 42’, um espectacular cruzamento de Maehle em trivela com o pé direito (a partir da esquerda) conectou com Kasper Dolberg e o ponta-de-lança fez o 2-0.

Após o intervalo, os checos entraram com tudo e, após duas grandes intervenções de Schmeichel, conseguiram reduzir, com mais um golo neste Europeu de Patrick Schick, aos 49’, após cruzamento de Coufal - foi o quinto golo do avançado do Bayer Leverkusen, apanhando Cristiano Ronaldo no topo da lista dos goleadores do Euro.

A Dinamarca conseguiu suster todos os assaltos dos checos até ao final, seguindo agora para um confronto em Londres, frente ao vencedor do Inglaterra-Ucrânia desta noite.