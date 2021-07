Fred Martins convida Mário Lúcio para abrir os encontros Ultramarino em Sintra

Lançou o disco em Abril e agora volta ao mesmo espaço, em Sintra, para promover uma série de três encontros musicais a que deu o mesmo nome desse seu álbum, Ultramarino. Assim, o cantor e compositor brasileiro Fred Martins dá seguimento àquele que é o espírito do álbum (reconhecer que “há uma linhagem ibérica na música brasileira”), acentuando aqui a vertente mais ligada ao universo lusófono. Ultramarino – Encontros começa já este domingo, na Quinta Camélia Gardens e, devido à actual situação da pandemia, não terá público presente, ao contrário do previsto. Mas será transmitido em streaming, em directo, nos canais de YouTube e Facebook de Fred Martins, às 18h30.

Nascido em Niterói, a 14 de Junho de 1969, com a infância passada em Brasília, Fred Martins instalou-se depois em Espanha em 2010 e vive há quatro anos em Portugal. Desde 1980 compõe para vários intérpretes, brasileiros e também portugueses (Ney Matogrosso, Zélia Duncan, Maria Rita, MPB4, Adriana Calcanhotto, Renato Braz, Beth Bruno, Regina Machado, Paula Santoro, Susana Travassos ou Joana Amendoeira) e tem oito discos em seu nome, quatro gravados no Brasil (Janelas, 2001; Raro e comum, 2004; Tempo afora, 2007; Guanabara, 2009), um em Espanha (Acrobata (2011, com a cantora e compositora galega Ugía Pedreira) e três em Portugal (Para Além do Muro do Meu Quintal, 2016; A Música É Meu País, 2017, gravado ao vivo e apenas publicado em DVD; e Ultramarino, gravado em 2019 e lançado apenas em 2021).

No anúncio dos encontros Ultramarino, Fred Martins descreve-os deste modo: “Este projecto tem o objectivo de contribuir para promover junto ao público, de forma gratuita e num ambiente especialmente aprazível, a diversidade e a qualidade artística lusófona produzida em território nacional, oferecendo repertório original e de alto nível poético e musical”. O primeiro, o deste domingo, tem como convidado o cantor, compositor e também escritor cabo-verdiano Mário Lúcio e no repertório proposto por Fred incluem-se canções como 14 anos, de Paulinho da Viola; Futuros amantes, de Chico Buarque e Luz negra, de Nelson Cavaquinho, a par de outras canções, incluindo algumas do novo álbum como A Filha da porta-bandeira, Fado crioulo e Zona Sul.

O segundo encontro, também na Quinta Camélia Gardens, em Sintra, tem como convidados mais dois cabo-verdianos: o baixista, cantor e compositor Rolando Semedo e a cantora Nancy Vieira. Do repertório, segundo o programa anunciado, constam as canções Mimória e Águ (de Semedo), O samba me diz (de Fred e Marcelo Diniz, que Fred já gravara com Nancy), Esperança de mar azul (do cabo-verdiano Teófilo Chantre) e Tu me acostumbraste (de Frank Dominguez). Este encontro está marcado para 17 de Julho, sábado, podendo ter público se a situação o permitir.

O terceiro e último encontro (no mesmo local e à mesma hora dos demais, 18h30) volta a ser a um domingo, dia 8 de Agosto, e contará com a fadista portuguesa Joana Amendoeira, o acordeonista e compositor galego Pedro Pascual, o actor são-tomense (nascido na Guiné Equatorial) Ângelo Torres e a cantora Mar, filha de Torres, que irá interpretar Noites de São João (canção composta por Fred Martins a partir do poema de Alberto Caeiro/Fernando Pessoa). Joana Amendoeira, por sua vez, irá cantar Entre o calor e o frio, Viver a mil e outras canções de seu álbum Na Volta da Maré, lançado em Maio e resultante de um trabalho em trio: ela (voz), Fred Martins (músicas) e Tiago Torres da Silva (letras), num disco atlântico, ligando Portugal, Brasil e África.