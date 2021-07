Fotografia africana de corpo inteiro

É surpreendente o que uma arma antiga como a pergunta ainda pode. Dentro de uma sala de projecção, imagens de álbuns de famílias negras vão sendo acompanhadas ou intercaladas com slides que incluem perguntas. Vemos pessoas com roupas vitorianas em estúdios apetrechados com adereços típicos das fotografias do tipo carte-de-visite da viragem do século XIX para o XX.