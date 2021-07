Dentro da Saber Compreender, o design está ao serviço da população sem-abrigo

No terraço frente a um dos prédios do bairro de Salgueiros, no Porto, improvisou-se, por uns dias, uma carpintaria. Com todo o material e ferramentas necessárias para o efeito, nasceu ali o mobiliário que agora decora a primeira sede oficial da Saber Compreender, que há seis anos de forma informal, e há quatro já com associação constituída, apoia a população sem-abrigo do Porto. Todas estas peças de mobiliário foram desenhadas de forma colaborativa, tendo em mente o espaço onde agora estão.