Infecções graves por fungos assolam doentes internados por covid-19

Estamos a assistir a uma vaga de infecções fúngicas oportunistas, algumas bastante graves, que se aproveitam do enfraquecimento do sistema imunitário dos doentes com formas graves de covid-19 para provocar co-infecções. Afectam sobretudo as pessoas internadas nos cuidados intensivos, submetidos a ventilação mecânica ou tratadas com medicamentos imunossupressores, como corticóides.