Código (errado) da World Wide Web leiloado por mais de quatro milhões de euros

A cópia do código fonte da Web, assinada pelo criador britânico Tim Berners-Lee, que foi vendida esta semana por 5,4 milhões de dólares (cerca de 4,5 milhões de euros) na casa de leilões de luxo Sotheby's vinha com uma gralha no meio. Os símbolos “<” e “>” no código foram convertidos para linguagem HTML e transformaram-se em">” e “<”.

O erro foi detectado pouco depois da venda pelo analista de segurança Mikko Hypponen, da empresa F Secure, que partilhou a descoberta na rede social Twitter. Trata-se de uma gralha criada ao transformar o código original da World Wide Web (o conjunto interconectado de páginas acedidas através da Internet) num vídeo para leiloar.

No final de Junho, o cientista britânico Tim Berners-Lee juntou-se a vários artistas e personalidades como Jack Dorsey (o fundador do Twitter) ao criar um NFT. Trata-se de um processo online, também conhecido por “criptoarte” que transforma um elemento online (por exemplo, uma fotografia ou uma mensagem de voz) num item que não pode ser falsificado. Isto acontece ao registar os itens em blockchains, que são as redes descentralizadas criadas para transacções como criptomoedas.

As vendas de NFT podem mover muito dinheiro: em Março, por exemplo, uma “colagem digital” do artista Beeple foi vendida por 69,4 milhões de dólares (58,6 milhões de euros) e uma cópia da primeira mensagem de Jack Dorsey no Twitter gerou 2,9 milhões de dólares (cerca de 2,4 milhões de euros).

Com o erro, o código de Tim Berners-Lee pode valer ainda mais dinheiro porque faz parte da história da Internet. “Já há discussões a debater se isto torna o NFT mais valioso — como um selo ou um erro de impressão”, partilhou Hypponen em declarações à estação de televisão britânica BBC.

O novo dono do código errado, que decidiu permanecer anónimo, também tem acesso a ficheiros que documentam a hora em que a primeira versão foi criada, uma carta do cientista e um conjunto assinado de imagens do código completo.

Um dos objectivos de Tim Berners-Lee era mostrar que os NFT podem funcionar como uma ferramenta para ajudar artistas: “[Sempre estive interessado] em perceber se podemos usar NFT para financiar pessoas criativas como músicos e artistas”, justificou, em Junho, quando pôs o código à venda.

A receita do NFT da World Wide Web irão para organizações de caridade apoiadas por Berners-Lee e pela sua esposa.

Custo ambiental e burlas

Um dos problemas com NFT, no entanto, é que a tecnologia pode implicar um elevado custo ambiental porque requer muita energia. Muitos dos mercados de compra e venda de criptoarte funcionam através da blockchain da criptomoeda ethereum, que é mantida pelo esforço colectivo de milhares de computadores ligados à rede que registam as novas NFT na rede.

Outra barreira, é a possibilidade da criptoarte ser utilizada para esquemas de lavagem de dinheiro. Uma das características das blockchains é o facto de a informação não ser regulada e de a identidade dos intervenientes poder ser anónima.

Com a atenção, também surgem burlas. Já é possível encontrar relatos de artistas que vêem as suas peças transformadas em NFT sem autorização, ou de pessoas que usam criptomoedas que não valem nada no mundo real para comprar as peças.