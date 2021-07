Exame de Português: “Com Fernando Pessoa podemos dar asas à nossa imaginação”

A entrada no portão faz-se muito antes das 9h30, hora marcada para o primeiro exame da época do ano. A saída faz-se espaçada, sem grandes aglomerações, porque nem os alunos da Escola Secundária José Gomes Ferreira que na manhã desta sexta-feira realizaram o exame nacional do 12.º ano de Português saem ao fim das duas horas determinadas para a prova. Uns ficam para a tolerância de meia-hora.

A Gramática ficou limitada às respostas por escolha múltipla. E na interpretação de textos, saiu Camilo Castelo Branco, Fernão Lopes e o heterónimo de Pessoa, Alberto Caeiro.

Para Inês Oliveira, da área de Economia, Daria Sivirina e Ana Santos de Artes, a prova foi “mais fácil do que os testes”, “acessível” ou “nada difícil”. Às três alunas a quem agora fica a faltar o exame de Matemática, no caso de Inês, e de Desenho, para as suas amigas, junta-se Maria Beatriz que já tem o percurso futuro muito bem definido.

A jovem de 18 anos toca violino desde os cinco, quer entrar no curso de Música na Comunidade (ministrado em conjunto na Escola Superior de Música e na Escola de Educação) e acredita que terá a média requerida.

Para ela, o exame não foi nada difícil, apenas surpreendente porque incluiu matéria do 10.º ano, A Crónica de D. João I, de Fernão Lopes, para a qual não se preparou.

Beatriz Paulino e Mafalda Mendes, da área de Ciências, estavam ambas na expectativa de que calhasse José Saramago ou Os Maias de Eça de Queirós. Também estavam desejosas que a prova lhes trouxesse Pessoa. “Na interpretação, com Fernando Pessoa podemos dar asas à nossa imaginação”, diz Beatriz Paulino.

Saiu Poesia do heterónimo Alberto Caeiro, e não como era esperado Eça ou Saramago, autores com os quais estavam mais à vontade. “O Ano da Morte de Ricardo Reis foi muito trabalhado em sala de aula”, diz Mafalda Mendes, que tem como primeira opção o curso de enfermagem veterinária.

No fim, cada um sai por si ou em pequenos grupos, como já tem sido hábito. “A falta de convivência e a fraca socialização que existia nas escolas obviamente quebram laços, perde-se essa identidade que eles têm com a escola e o mesmo acontece com os próprios professores”, salienta a directora do Agrupamento de Escolas de Benfica, Rosária Alves.

"Tempos de socialização perderam-se"

“Todos os tempos livres que tínhamos de socialização ou de trabalho conjunto também se perderam. Aquele trabalho informal entre os professores também deixou de existir.” Para isso contribuiu em grande medida o bar ter estado fechado o ano inteiro, e ainda o tempo em que mesmo fora de portas os cafés estiveram encerrados, acrescenta.

Mal se ouvia o toque da campainha, professores e alunos apressavam-se para casa, relata. “Esperamos que seja possível regressar a uma certa normalidade em Setembro. Foi muito difícil para os alunos.”

Mais do que não haver os festejos formais dos finalistas, o problema para a directora deste agrupamento é muitos alunos terem acusado os efeitos do isolamento. “Houve duas situações clínicas de esgotamento que implicaram o internamento de alunos. Felizmente já regressaram e estão a realizar os exames”.

A preocupação foi muita também com “meninos que quiseram anular a matrícula a meio do ano porque não queriam mais ir para a escola”, num qualquer momento “sentiram-se perdidos”.

Agora, e com estes casos recuperados, pelo menos naquilo que pode ser compreendido para já, a preocupação da directora é com os casos positivos de covid-19 que possam eventualmente surgir na sala onde se realiza o exame.

A haver um caso, todos os colegas da sala vão para isolamento e ficam impossibilitados de realizar os exames desta fase. O exame de Matemática, por exemplo, está marcado para dia 13 de Julho.

“Há 12 alunos por sala e 11 salas nesta escola de Benfica. E basta haver um caso numa delas, para todos os 12 terem de adiar as próximas provas para Setembro.