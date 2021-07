Recolher obrigatório: “Quem for multado, será mal multado”

O dever de recolhimento entre as 23h e as 5h é uma medida, a seu ver, inconstitucional? Porquê?

É uma medida inconstitucional porque tem o significado prático de suspender um dos mais elementares direitos, liberdades e garantias, no caso, a liberdade de deslocação no território nacional, garantido pela CRP. Assim é porque o seu efeito é abrangente e definido estatisticamente, colocando em crise a totalidade daquela liberdade individual. Tratando-se da suspensão de direito fundamental, nos termos do art. 19º da CRP, tal efeito só pode ser consumado com recurso a um dos dois mecanismos de estado de excepção constitucional aí previstos, na situação, seria o estado de emergência. Note-se que a gravidade desta opção do “recolher obrigatório” é até confirmada pela própria Lei do Regime do Estado de Sítio e do Estado de Emergência (LRESEE) (a Lei nº 44/86, de 30 de Setembro), que, embora a admitindo, lhe impõe apertados e especiais limites.