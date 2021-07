Incidência sobe quase o dobro nos que têm entre 15 e 29 anos

As vacinas resultam? Para o Governo sim e até há um gráfico que mostra isso mesmo. A pandemia cresce, mas a um ritmo mais forte entre os que ainda não foram incluídos no plano de vacinação.

A incidência está a aumentar em todos os escalões etários, mas entre os jovens com idades entre os 15 e os 29 anos cresce quase o dobro do registado pelas pessoas com idades entre os 60 e os 74 anos. A conclusão pode ser retirada dos dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa) sobre a incidência por escalão etário, que são para o Executivo a prova de que “as vacinas resultam”, apesar do agravamento da pandemia.