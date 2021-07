Covid-19 em Portugal: mais sete mortes e 2436 casos

Portugal registou, na quinta-feira, mais sete mortes e 2436 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgados esta sexta-feira.

No total, o país contabiliza 17.108 óbitos por covid-19 e 884.442 casos confirmados desde Março de 2020.

Segundo os dados que constam do boletim, Lisboa e Vale do Tejo soma 56% dos novos casos reportados a nível nacional, tendo registado mais 1371 infectados. Já a região Norte contabiliza mais 553 casos (23%).

Há mais 23 pessoas internadas nos hospitais portugueses, contabilizando-se agora um total de 532 pacientes hospitalizados com covid-19. Foram também admitidas mais cinco pessoas com a doença em unidades de cuidados intensivos, num total de 118. O número de pessoas internadas em cuidados intensivos está ainda abaixo das linhas vermelhas traçadas pela DGS: o limite máximo não deve ultrapassar as 245 camas ocupadas em UCI.

Recuperaram da doença mais 1255 pessoas, contabilizando-se agora um total de 831.479 recuperados. Há ainda a registar mais 1174 casos activos de infecção, num total de 35.855 — este número resulta da subtracção do total de recuperados e de óbitos ao total de casos positivos.

Dos sete óbitos registados nas últimas 24 horas, cinco foram na zona de Lisboa e Vale do Tejo, um na região Norte do país e um no Alentejo. Entre as vítimas mortais, cinco tinham 80 anos ou mais (quatro homens e uma mulher) e dois homens tinham entre 70 e 79 anos.

Portugal encontra-se na zona vermelha da matriz de risco, de acordo com os dados da DGS actualizados nesta sexta-feira. A incidência de casos por cada 100 mil habitantes é, agora, de 189,4 a nível nacional e 194,2 no continente. Quanto ao índice de transmissibilidade — ou R(t) – fixou-se em 1,16 a nível nacional e 1,17 no continente.

Trata-se de um aumento face à última actualização, de quarta-feira, que dava conta de uma incidência nacional de 172,8 casos de infecção por cada 100 mil habitantes e uma incidência no continente de 176,9 casos. Já o R(t) era de 1,14 a nível nacional e 1,15 no continente.

O Norte contabiliza um total acumulado de 346.944 casos confirmados desde o início da pandemia, sendo a zona do país com maior número de infecções. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 342.748 casos; o Centro, com 122.520 casos (mais 178 em relação ao dia anterior); o Alentejo, com 31.142 casos (mais 92) e o Algarve, com 24.919 infectados (mais 213). O arquipélago dos Açores regista um total de 6218 casos de infecção (mais 16) e a Madeira contabiliza 9951 casos (mais 13).

Lisboa e Vale do Tejo regista 7272 mortes por covid-19 acumuladas desde Março e a região Norte 5367. O Centro contabiliza 3027 mortes causadas pela doença, o Alentejo 973 e o Algarve 365. Nos arquipélagos, os Açores mantêm-se com um total de 34 mortes por covid-19 e a Madeira contabiliza 70.

Governo anuncia novas restrições

Face à actual situação da pandemia de covid-19 em Portugal, o Governo anunciou esta quinta-feira novas restrições, entre as quais o dever de recolher obrigatório a partir das 23h nos concelhos em risco elevado e em risco muito elevado, sem excepções.

No total, a proibição de circulação na via pública depois das 23h, que entra em vigor a partir desta sexta-feira, afectará 45 municípios e quase quatro milhões de portugueses e o Governo admite que o número possa aumentar, apelando a que se “evitem comportamentos de risco”.