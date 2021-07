“Casa aberta”: maiores de 45 podem receber 1ª dose sem agendamento a partir de sábado

A modalidade “casa aberta”, que permite a vacinação de primeiras doses sem agendamento a maiores de 45 anos que não tenham sido infectados nos últimos seis meses, fica disponível a partir deste sábado, dia 3 de Julho.

A informação foi avançada esta sexta-feira pela task force responsável pela vacinação contra a covid-19 numa nota enviada à comunicação social, na qual sublinha que esta abordagem “permite assegurar que todas as pessoas elegíveis são chamadas ao processo de vacinação”.

Para serem vacinados, os utentes devem dirigir-se ao centro de vacinação associado ao centro de saúde onde estão inscritos, nos horários específicos do respectivo centro para esta modalidade. Os horários da “casa aberta” podem ser consultados na página da Direcção-Geral da Saúde (DGS) sobre a modalidade.

Desde quinta-feira que as pessoas com mais de 30 anos já podem fazer a marcação online da vacinação contra a covid-19. A partir de domingo, dia 4 de Julho, arranca a vacinação dos jovens com mais de 18 anos. Numa fase inicial, a vacinação da faixa etária dos 18 aos 29 anos será feita através do agendamento central, com os utentes a receberem uma mensagem SMS ou um telefonema dos serviços de saúde, mas o auto-agendamento ficará, gradualmente, disponível até aos 18 anos.

Até ao momento, já foram administradas 8.489.596 doses da vacina contra a covid-19 em Portugal, 30,44% dos portugueses (3.295.132 pessoas) já estão completamente vacinados e 52% (5.335.683) têm pelo menos uma dose.