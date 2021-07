Apoio em grupos mais pequenos, plataformas online, e descanso: a preparação para os exames num ano “pesado”

Alunos com menos exames são alunos mais focados. Apesar das tradicionais aulas de apoio se manterem, como antes da pandemia, os grupos que as frequentam são agora mais pequenos, o que ajuda. Alunos e professores usam também mais plataformas online, a par com apoios presenciais. Assim se tem feito a preparação para os exames nacionais que começam nesta sexta-feira e se prolongam até dia 16.