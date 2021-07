Acesso ao superior vai ser discutido no final do ano. Mexidas só depois de 2023

A Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) promete lançar um “grande debate” sobre as regras de acesso às universidades e politécnicos no último trimestre deste ano. O modelo é o mesmo há quase duas décadas e tanto o Ministério da Educação, como o Conselho Nacional de Educação (CNE) são favoráveis a alterações. As mudanças, contudo, só acontecerão depois de 2023, porque o ministro do ensino superior não quer alterações até ao final da legislatura. Nesta sexta-feira, arrancam as provas de ingresso para 150 mil estudantes.