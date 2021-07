O empurrão (pela encosta abaixo) de Marcelo a Cabrita

Não restam muitas dúvidas de que Marcelo Rebelo de Sousa já não aguenta ver Eduardo Cabrita à frente do Ministério da Administração Interna. O recente episódio com o Presidente ao lado do ministro a comentar o acidente que aquele teve na A6 (e que provocou uma vítima mortal) e a convidá-lo a dar, pela primeira vez, explicações públicas sobre o ocorrido aos jornalistas foi um atestado de incapacidade passado ali mesmo a Cabrita. Nunca antes se tinha visto um Presidente a queimar calmamente e em directo para as televisões um ministro que o ladeava e que só pôde contar com a máscara anticovid para lhe dar alguma protecção.