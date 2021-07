A “política” do acidente de Eduardo Cabrita

O atropelamento de um cidadão que trabalhava nas obras de uma auto-estrada pelo automóvel onde seguia o ministro Eduardo Cabrita saiu num instante do rol dos casos do dia em que se relatam os acidentes e transformou-se numa questão política. Bem se sabe que o ministro geriu da pior forma possível a comunicação da ocorrência, não explicando ou deixando no ar dúvidas legítimas sobre a responsabilidade do motorista, sobre as circunstâncias do atropelamento, sobre as contradições na existência ou não de avisos das obras ou sobre a velocidade a que o automóvel circulava. Mas sabe-se também que Eduardo Cabrita não é o ministro ou o cidadão com direito a imprevistos: é o político mais criticado do Governo. A conjugação destas duas realidades deu lugar a um circo que usa um acidente trágico para criar uma ideia de culpa ou irresponsabilidade.