Na Covilhã, o Wool faz as paredes falar há dez anos

Nuno Sarmento está a desenrolar a história do Wool, enquanto Lara Seixo Rodrigues lhe espreita os desenhos por cima do ombro e localiza no tempo e no espaço as paredes que começaram a falar há dez anos.

Por estes dias, e até 4 de Julho, o festival de arte urbana volta a mexer na cidade. Na fachada em frente à Câmara da Covilhã, Marta Lapeña está a deixar a pincel mais uma memória da indústria dos lanifícios. Deu-lhe uma cara, a de uma criança-mulher que conheceu numa fotografia com pouca resolução. Numa rua já fora do centro histórico envelhecido da cidade em Castelo Branco, Daniel Eime senta-se no andaime a retratar uma outra trabalhadora, ela com o tear, ele com stencil. As histórias das operárias anónimas poderão ser desconhecidas, mas estão longe de serem estranhas a quem por ali passa todos os dias.

Para Lara, esta narrativa identitária era não negociável. Há, vai descobrindo alegremente, muita matéria-prima adormecida à espera de ser transformada em património cultural. E embora não seja possível passear pelo centro histórico sem se ser repetidamente surpreendido por uma das 40 instalações esculpidas, estampadas, pintadas e pulverizadas na última década, ter dois arquitectos nascidos na Covilhã e uma historiadora de arte na equipa do festival de arte urbana parece ajudar a que “todas elas respirem muito bem aqui”.

Na cidade beirã onde nasceu, e onde os taggers proliferam desinibidos pelas paredes ao abandono, Lara Seixo Rodrigues não dá a pintar telas de cimento só porque sim. “Há uma harmonia muito grande apesar de termos uma infinidade de estéticas e de técnicas”, diz a arquitecta ao passar ao lado da Igreja de Santa Maria, onde um humanóide fiadeiro de mãos gigantes da dupla portuguesa Arm Collective prolonga com tinta os azulejos azuis e brancos do século XX. É aquele o primeiro mural do Wool, mas também, e se quisermos sair do concreto das paredes, o primeiro momento dos workshops de arte urbana para mais velhos Lata 65 e de outros festivais organizados pela curadora que gosta de “fazunchar”, em Figueiró dos Vinhos e em Estarreja, por exemplo. “Esta parede mudou a minha vida”, diz.

Numa das fachadas mais altas, os uruguaios Florencia Durán e Camilo Nuñez pintam as caras deles e dos amigos nos exploradores da primeira expedição científica à Serra da Estrela, em 1881 (que, na altura, com mais vozes de pastores poderá ter soado assim).

Foto Florencia Durán e Camilo Nuñez Ben Derico

Foto O mural que o colectivo Licuado está a deixar próximo do Arquivo Municipal da Covilhã Ben Derico

Usando artigos publicados há 140 anos como referência fotográfica, e sem conseguirem distinguir muitas caras, puseram-se a eles e aos amigos a encarnar as diferentes personagens da Sociedade de Geografia de Lisboa que partiram em direcção à cordilheira mais alta em Portugal. Antes de fazerem a viagem para a Covilhã, os dois amigos que constituem o colectivo Licuado, um dos precursores da arte urbana pública na América do Sul, tiraram as fotografias em casa, explica Florencia, com roupas inspiradas nas usadas pelos cientistas e com o fundo das montanhas adicionado em Photoshop. O resultado, como sempre inspirado nas figuras da arte clássica, desde as texturas às poses e iluminação, começa a ganhar forma em frente ao arquivo municipal, onde está desde 2018 o mural de Frederico Draw em homenagem ao poeta E. M. de Melo e Castro.

Este ano, a programação do Wool é “mais alargada”. O roteiro pelos murais já tem uma app com informações e curiosidades sobre as instalações, as mesmas que são contadas nas visitas guiadas que partem de A Tentadora, uma antiga mercearia que a museógrafa Elisabet Carceller e o arquitecto Pedro Seixo Rodrigues, irmão de Lara, transformaram numa loja e espaço cultural para a cidade. Por estes dias, está transmutada no quartel-general do Wool.

O “rolo” de papel em que Nuno Sarmento faz a narração contínua dos últimos dez anos já vai em 20 metros. “Parece que estamos a mudar o rolo da máquina”, comenta, enquanto faz aparecer os desenhos de artistas, lojas de comércio local, edifícios e moradores. O desenhista deverá traçar mais dez metros ao mesmo tempo que decorre a exposição multidisciplinar de Jofre Oliveras e Lucía Herrero, que deita a língua de fora à inacção política face à emergência climática, e a acção comunitária que vai enlaçar o próximo mural de Aheneah.

Foto Um dos desenhos no rolo de Nuno Sarmento Ben Derico

Foto

Começa a ser mais difícil, ri-se Lara Seixo Rodrigues, mas ainda há paredes estratégicas à espera de mostrarem as histórias que ouviram. “É um círculo, 300 metros de diâmetro, não tem mais. Parece que andas imenso para descobrires as 40 peças, mas é só isto”, diz. “Ainda há muito por fazer. Quando pensamos que a Covilhã é uma cidade no interior, diria que há mesmo muito por fazer. É preciso continuar a trazer cultura para aqui. Nós conseguimos mostrar este território de forma completamente diferente ao mundo”, acredita. Por isso, eles vão continuar desenrolar o novelo.