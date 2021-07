Até Agosto, há poesia, teatro e cinema grátis (e ao ar livre) com a Universidade do Porto

Até 7 de Agosto, UP promove “Noites no Pátio do Museu”. Eventos decorrerem de terça a quinta-feira e ao fim-de-semana, “sempre às 21h, ao ar livre e em plena segurança”.

A Universidade do Porto (UP) promove, a partir de terça-feira, “Noites no Pátio do Museu”, uma iniciativa que até 7 de Agosto conta com cerca de 30 eventos culturais, nocturnos, ao ar livre e gratuitos, entre noites de poesia, concertos, sessões de cinema, performances e debates.

Numa nota publicada no seu portal online, a UP refere que os eventos decorrem de terça a quinta-feira e ao fim-de-semana, “sempre às 21h, ao ar livre e em plena segurança”. A entrada é livre, mas os interessados têm de fazer marcação online, através do portal Eventbrite.

A iniciativa vai arrancar na terça-feira, no Pátio do Pólo Central do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (entrada pelo Jardim da Cordoaria), com a exibição de um documentário sobre a escritora e investigadora Ana Luísa Amaral. O documentário Entre Dois Rios e Outras Noites, da autoria de Nuno F. Santos e João Nuno Soares, é “uma viagem pelos lugares da escritora, uma espécie de topografia de afectos.

Começa em Sintra, cidade que abandona aos 9 anos para se instalar em Leça da Palmeira, no distrito do Porto”, refere a organização do evento. Para fechar a noite, está prevista uma conversa entre a escritora e o realizador.

Na quinta-feira, o programa dá primazia à poesia com a actividade, dinamizada pela Faculdade de Engenharia em parceria com a Porto Editora, Ouvir: 59 minutos de imersão poética. “O convite é para que siga connosco “a bordo” de um rio sonoro de poesia de autoria e pela voz de Luís Adriano Carlos. Logo a seguir a esta experiência imersiva, fique para assistir à conversa entre o poeta e a vice-reitora da Universidade para a área da cultura, Fátima Vieira”, refere a nota.

Já a 10 de Julho, as “Noites no Pátio do Museu” vão focar-se na área da biologia, através da exibição de À Procura de Répteis, um documentário sobre o trabalho de investigação da bióloga Raquel Vasconcelos. No dia seguinte, entra em cena o Teatro Universitário do Porto com a peça "Riscar”, com o objectivo de “riscar territórios e criar novas fronteiras na geografia das convenções que norteiam a comunidade”. O programa completo já está disponível na página na Internet da Reitoria da Universidade do Porto.