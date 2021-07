Bill Cosby e a Justiça

“Nunca mudei a minha posição nem a minha história. Sempre mantive a minha inocência. Obrigado a todos os meus fãs, apoiantes e amigos que me apoiaram durante esta provação. Especiais agradecimentos ao Supremo Tribunal da Pensilvânia por defender o estado de direito. #BillCosby”. O tweet é do famoso comediante norte-americano Bill Cosby, após a sua libertação, na passada quarta-feira, por ordem do Supremo Tribunal da Pensilvânia.