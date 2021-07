Mais de um milhão de doses da Pfizer em risco de serem desperdiçadas em Israel

Israel tem mais de um milhão de doses da vacina da Pfizer que expiram a 30 de Julho. As negociações para trocar as doses com o Reino Unido estavam em curso mas foram comprometidas por problemas técnicos.

Mais de um milhão de doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech armazenadas em Israel, que expiram a 30 de Julho, podem vir a ser desperdiçadas depois de uma tentativa falhada de negociar um acordo de troca com o Reino Unido, avançou o jornal britânico The Guardian. Israel diz que problemas técnicos condicionaram o acordo para dar as vacinas ao Reino Unido.

Israel terá oferecido as doses ao Reino Unido em troca de um número idêntico de vacinas que o Reino Unido espera receber da Pfizer em Setembro. As autoridades de saúde britânicas estão numa corrida contra o tempo para vacinar o máximo possível da população adulta antes do levantamento das restrições no país no final deste mês.

Na quinta-feira, a estação de televisão israelita Channel 12 fez saber que as negociações da troca de vacinas estavam num estado avançado, mas as autoridades israelitas disseram mais tarde que problemas técnicos atrapalharam o acordo. “Houve discussões entre Israel e o Reino Unido sobre a possibilidade de troca de vacinas, mas infelizmente, apesar da vontade de ambas as partes, por motivos técnicos, não foi bem sucedido”, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O Guardian refere ainda, citando o Channel 12, que a Pfizer rejeitou um pedido de Israel para alargar a data de validade das vacinas. A farmacêutica disse não conseguir garantir que as doses seriam seguras depois de 30 de Julho.