“Podia ser eu, podias ser tu”, as seis vigílias em memória de todos os sinistrados

Face ao acidente que ocorreu no dia 26 de Junho que vitimou uma ciclista de 37 anos, foram organizadas seis vigílias de Norte a Sul do país, convocadas pela MUBi – Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta e a que várias associações aderiram. As várias homenagens realizam-se este sábado e têm como mote “Podia ser eu, podias ser tu. Nem mais uma vítima”.

Em Lisboa a vigília terá lugar na Avenida da Índia, em Belém, mais concretamente no local onde ocorreu o acidente. Ainda no Centro, em Torres Vedras o momento realizar-se-á em frente à Câmara Municipal e em Leiria no Largo do Papa.

A Norte, no Porto, a homenagem será na Avenida dos Aliados, em frente à Câmara Municipal e em Braga na Praça da República. Por último, a Sul, realizar-se-á em Faro, no Jardim Manuel Bivar.

Todas as homenagens terão início às 11h, excepto em Braga, que se realiza às 22h, e são de acesso livre e aberto a todos os interessados (que poderão fazer-se acompanhar pelas respectivas bicicletas, se assim o entenderem). O objectivo é que seja um momento pacífico e silencioso com a duração aproximada de 20 minutos.

Além da MUBi juntaram-se seis parceiros a esta iniciativa, nomeadamente a ACA-M - Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados, a Bicicultura, Braga Ciclável, Ciclaveiro, Cicloda - Associação Oficina da Ciclomobilidade e Faro a Pedalar. É pedido a todos os participantes que cumpram as normas da Direcção-Geral da Saúde (DGS) no que toca ao uso de máscara e ao cumprimento do distanciamento físico. Em Lisboa, a vigília contará ainda com a presença e coordenação da Polícia de Segurança Pública para garantir o corte temporário do trânsito na avenida.

De acordo com a organização, as vigílias serão em memória de todas as vítimas da sinistralidade rodoviária, sendo que Portugal apresenta, a nível Europeu, um dos piores índices de sinistralidade dentro das localidades.

Em comunicado, exigem ao Governo e às autarquias que “assumam a sua responsabilidade política com medidas urgentes para que a Visão Zero não seja mais que um chavão sem significado”. A Visão Zero é um conceito de segurança rodoviária que afirma que “nenhuma vida perdida no trânsito é aceitável”.

Questionando “até quando temos de esperar para que se assumam responsabilidades políticas?”, as associações afirmam que “as autarquias, que continuam a privilegiar e a fomentar o uso do automóvel (…) não podem demitir-se das suas responsabilidades nestas mortes”.

As seis vigílias pretendem ainda exigir uma “redução das velocidades nos centros urbanos para 30km/h” e “uma melhor fiscalização de comportamentos de risco por parte dos automobilistas”.

Além das vigílias dinamizadas pelas sete associações, a FPCUB (Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta) convidou todas as pessoas a vestir uma peça de roupa branca no dia 3 de Julho, assinalando três minutos de silêncio às 11h30 em memória de todas as vítimas da sinistralidade rodoviária.

O acidente de dia 26 provocou a morte de uma ciclista que utilizava regularmente a bicicleta como meio de transporte e que estava grávida de quatro meses. A colisão ocorreu na Avenida da Índia, entre Algés e Belém.

De acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, em 2019 morreram 26 pessoas enquanto se deslocavam de bicicleta e 1.563 velocípedes estiveram envolvidos em colisões, sendo Lisboa o distrito com mais sinistros.

Texto editado por Ana Fernandes