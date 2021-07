Citroën C3 Aircross, companheiro para todos os caminhos

O pequeno SUV da Citroën mostra-se tão à vontade no asfalto como fora dele. E, nesta actualização, chega mais em linha com o que tem andado a ser revelado pela casa francesa.

A geração lançada em 2017 é renovada agora, numa actualização habitual a meio do ciclo de vida. Por fora, o Citroën C3 Aircross entra “dentro dos eixos” impostos pelo maior C5 Aircross, enquanto por dentro se revela cada vez mais amigo de todos os ocupantes. E, na altura de sair do asfalto, o pequeno SUV parece não se negar a nada, surpreendendo pela capacidade de se desembaraçar, mesmo quando o caminho nos faz torcer o nariz.

Aliás, foi praticamente a desconfiar de que teríamos de chamar ajuda que percorremos um traçado de seis quilómetros, ao longo dos quais houve desafios que de facto puseram à prova as capacidades off-road do C3 Aircross: empedrado irregular, gravilha solta, areia mole, linhas de água. No entanto, ao contrário de quem o conduzia, o carro nem pestanejou, cruzando todos os obstáculos de forma muito competente. E, mesmo quando deixámos a viatura ir abaixo numa subida mais íngreme e irregular, tendo de o deixar descair para ganhar balanço e progredir no terreno, há que assumir que se tratou mais de aselhice do condutor do que de inépcia do automóvel.

Para este comportamento — que, confesse-se, surpreendeu —, não é de desprezar a inclusão do sistema de Grip Control, que gere electronicamente a distribuição de binário, com Hill Assist Descent, que permite controlar a velocidade de descida mesmo em inclinações muito acentuadas.

Mas os predicados deste renovado C3 Aircross não se ficam por aqui, segundo a Citroën. Na mesma senda do original, de inspirar, proporcionar conforto e apresentar tecnologia que prime pelo pragmatismo, o SUV foi recriado sempre a pensar em todos os ocupantes, nomeadamente na sensação sofá, ao recorrer a bancos de espuma de 15mm de alta densidade e estruturados. Já no capítulo da tecnologia, o emblema optou por apostar claramente na racionalidade, ao integrar apenas o que considerou essencial, por um lado, e fácil de usar, pelo outro. Uma das vantagens desta política, claro, é a redução de custos de produção o que irá tornar possível colocar o carro a um preço competitivo no mercado — os valores arrancam nos 19.307€.

Por fora, destaca-se uma nova assinatura luminosa que conta com tecnologia LED, numa frente mais angular e geométrica, com novas protecções inferiores. Já no seu interior, dá cartas a modularidade, tão relevante no segmento B-SUV, em que o carro se insere e que, em Portugal, já representa quase metade dos SUV vendidos. Por exemplo, os bancos traseiros, além de rebatíveis, são deslizantes, e o banco da frente do passageiro pode ser rebatido, permitindo o transporte de objectos longos. No que diz respeito à arrumação, há mais espaço para usar, até pela inclusão de uma nova consola central.

Em termos de tecnologias, é verdade que a marca se concentrou nas mais usadas, mas isso não significa que chegue despido. O sistema de conectividade, por exemplo, desenvolve-se agora num ecrã táctil de 9’’ (antes era de 7’’), de maior qualidade e compatível com Android Auto e Apple CarPlay, e para que o condutor não tire os olhos da estrada há um novo head up display a cores que recorre a uma lâmina.

Depois, claro, há todos os assistentes e ajudas à condução determinantes para a manutenção das cinco estrelas Euro NCAP, conquistadas em 2017. É que as regras do organismo independente que avalia as condições de segurança dos veículos comercializados na União Europeia tornaram-se mais apertadas. Assim, o C3 Aircross surge agora com sistema Active Safety Brake ou com a comutação automática de luzes.

Nas mecânicas, duas propostas a gasolina e outras tantas servidas a gasóleo. A gasolina, é proposto o bloco 1.2 PureTech em duas declinações, com 110 (desde 19.307€) e 130cv (a partir de 24.107€, mas com mais equipamento), sendo a primeira acoplada a uma caixa manual de seis velocidades e a segunda a uma automática EAT6. Para quem ainda não pôs o gasóleo de parte, há duas variantes do eficiente propulsor 1.5 BlueHDi: uma com 110cv e caixa manual de seis (desde 21.817€); outra, com 120cv, associada a uma EAT6 (desde 27.007€).

No entanto, esta actualização ainda não traz propostas electrificadas. A razão é simples: a plataforma em que assenta (a mesma da geração anterior do Peugeot 2008) não admite esse tipo de soluções.