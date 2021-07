7 dias, 7 fugas: dos petiscos aos passeios, há sardinha e cerveja para animar

Barcelos dedica o fim-de-semana ao petisco, a Guarda põe Altitudo no prato, Viseu anda de braço dado com Os Filhos de Abel , Setúbal cheira a sardinha, Lisboa dança à moda do Oriente e o Porto vê morcegos a passar. Enquanto isso, o Artbeerfest monta a banca online.

Sábado, 3: Volta a Barcelos em petiscos

Em Barcelos, a virtude vai à mesa em forma de petisco. São 25 os restaurantes, tascas e tabernas do concelho que dedicam o fim-de-semana a uma série de iguarias, recuperando as memórias das tradicionais merendas e servindo acepipes deste e de outros tempos. Entre eles estão os rojões, as pataniscas e as bifanas, sem esquecer o polvo, os taquinhos de bacalhau, os chispes, as codornizes, as moelas, a orelheira com molho verde, o escabeche de truta, as asinhas de frango, as iscas de fígado com cebolada, o pica-pau e os ovos rotos. O Fim-de-Semana dos Petiscos decorre entre 2 e 4 de Julho e, além da degustação à mesa, propõe um passeio de barco no rio Cávado (dia 3, das 9h30 às 13h30, com inscrições em turismo@cm-barcelos.pt ou 253 811 88). Como complemento, os visitantes poderão usufruir do programa cultural Do Ferro ao Ouro, organizado pelos municípios de Barcelos, Esposende e Braga para celebrar o legado da Idade do Ferro, da Idade Média e do período Barroco, ao longo de quatro meses.

Domingo, 4: Guarda com Altitudo

Mais de 20 chefs nacionais e internacionais reunidos na mesma praça para cozinhar pratos inspirados na cozinha da região e nos seus produtos (que estão também à venda no Mercado de Montanha instalado no recinto). Estes são os ingredientes do Altitudo – Festival de Gastronomia da Guarda, que vem com o selo Arrebita Portugal e assenta arraiais na praça Luís de Camões nos dias 3 e 4 de Julho. O cabrito, a batata, o pão, o queijo, os enchidos ou a vaca jarmelista são alguns dos protagonistas desta primeira edição. Entre os outros estão Tiago Bonito (Casa da Calçada, Amarante), António Loureiro (A Cozinha, Guimarães), Arcangelo Tinari (Villa Maiella, Guardiagrele - Itália), Ricardo Nogueira (Mugasa, Anadia), Pedro Lemos (Pedro Lemos, Porto), Vítor Adão (Plano, Lisboa), Zé Paulo Rocha (O Velho Eurico, Lisboa), Natalie Castro (Isco, Lisboa) e Angélica Salvador (InDiferente, Porto). Aberto entre as 13h e as 21h30 (domingo até às 21h), com entrada livre e pratos entre os 6€ e 8€.

Segunda, 5: De braço dado com Os Filhos de Abel

Em Viseu, é Patrícia Portela quem comanda os passos. A directora artística do Teatro Viriato propõe um espectáculo-performance cujo ponto de partida é passear pelas ruas da cidade. Fruto do trabalho do curso de Interpretação da Escola Superior de Teatro e Cinema (Lisboa) e integrado no cartaz dos Jardins Efémeros, Os Filhos de Abel convidam o público para um passeio onde, referem, “se trocarão histórias, aflições, teorias, canções e desabafos”. São dez os percursos disponíveis, cada um com duração de 20 minutos ou dois mil passos. De 5 a 7 de Julho, às 19h, com entrada gratuita mas sujeita a marcação em bilheteira@teatroviriato.com ou 232 480 110.

Terça, 6: Sardinha sadina

Saudades de uma boa sardinha? É só seguir o aroma que vem das grelhas dos 58 restaurantes sadinos que se associam à Semana da Sardinha. A iniciativa, integrada no ciclo de eventos gastronómicos Setúbal - Terra de Peixe, alimenta o Verão entre os dias 2 e 11 de Julho. A típica versão assada não é a única a merecer honras de ementa. Embora dominante, rivaliza com propostas alternativas e criativas, algumas concebidas para a ocasião. O pescado salta da costa para o prato, mas também para actividades paralelas como a que está marcada para esta terça-feira, às 10h: o passeio interpretativo de duas horas Sardinha, muito mais do que um peixe! No próximo fim-de-semana há mais: uma oficina para crianças no Museu do Trabalho Michel Giacometti (dia 10, às 10h) e uma degustação comentada no Mercado Rio Azul, com o chef Mauro Loureiro (dia 11, às 11h). Estas actividades são gratuitas, mediante inscrição prévia via gape@mun-setubal.pt. Quanto à lista de restaurantes aderentes, está disponível aqui.

Quarta, 7: Deusas e danças à distância

Dedicado “a todas as mulheres que pretendem despertar a deusa que há em si”, um curso de introdução à dança oriental, com o distanciamento que se impõe (online). A proposta vem do Museu do Oriente, em Lisboa, que promove quatro sessões de dança com a bailarina Carla Sofia para mostrar como se faz o movimento rítmico das ancas e dos músculos do ventre, entre outras ondulações. O encontro está marcado para as quartas-feiras de Julho (dias 7, 14, 21 e 28), sempre às 18h, via Zoom. A actividade destina-se a maiores de 15 anos e custa 40€; as inscrições são feitas através do site do museu.

Quinta, 8: Um festival de cerveja ao domicílio

Os amantes da cerveja artesanal voltam a entrar na rota do E-Artbeerfest. O festival dedicado aos projectos cervejeiros está de volta, naquela que é a segunda edição da versão digital do evento homónimo de Caminha. Até 14 de Julho, estão à prova 48 rótulos, também convidados a marcar presença no festival do próximo ano. O aperitivo é, por agora, servido em dois packs: o internacional Artbeerfest & Buddies (120€) e o nacional com curadoria do Cantinho Café de Castelo Rodrigo (64€). Ambos estão guarnecidos com novidades e edições limitadas, para encomendar no site e degustar no conforto do lar. A cer(v)eja no topo do bolo será o encontro online agendado pela organização para 17 de Julho, para brindar e homenagear o espírito do festival.

Sexta, 9: Porto entre “seres da noite”

Nesta sexta-feira, o Viveiro Municipal do Porto abre excepcionalmente as portas aos visitantes intrigados ou fascinados por “pequenos e inofensivos seres da noite”: os morcegos. É a primeira de sete noites a eles dedicadas, cada uma num espaço verde da cidade. O sentido de orientação dos morcegos, a alimentação, a variedade de espécies e a importância para os ecossistemas fazem parte da rota. Organizada pela Rede de Centros de Educação Ambiental do Porto e particularmente interessante para fazer em família, a iniciativa promete “uma experiência única” que inclui “a oportunidade de os observar e ouvir a caçar”. A participação é gratuita, mas sujeita a pré-inscrição (mais informações aqui). As vagas para este primeiro passeio já estão preenchidas, mas ainda há lugares para os próximos, marcados para o Parque da Pasteleira (17 de Julho, às 20h15), a Quinta do Covelo (24 de Julho, às 20h), o Parque Oriental (6 de Agosto, às 20h), o Núcleo Rural do Parque da Cidade (14 de Agosto, às 19h45), o Parque de São Roque (20 de Agosto, às 19h30) e os Jardins do Palácio de Cristal (16 de Outubro, às 18h).