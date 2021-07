“Por amor de Deus, não nos tirem a via estreita”

Numa viagem realizada com tracção a vapor, conhecemos o papel do Vouguinha para as populações de Águeda e falamos sobre o futuro da Linha do Vouga. Neste episódio ouvimos o director de Manutenção e Engenharia da CP, José Carlos Barbosa, e o presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida.

Episódio gravado numa carruagem napolitana, entre Águeda e Serenada do Vouga, a 25 de Abril de 2021.

