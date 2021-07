Amnistias: 75% do dinheiro ocultado estava na Suíça e nas Ilhas Caimão

A Suíça e as Ilhas Caimão — jurisdições que se cristalizaram como símbolos do segredo bancário a nível mundial durante décadas — foram os dois principais refúgios escolhidos por evasores fiscais em Portugal para ocultar património ao fisco, revela um relatório da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) conhecido esta semana com a publicação dos resultados do combate à fraude e evasão fiscais em 2020.