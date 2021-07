Sem Portugal, favoritos garantem presença nas meias-finais do Europeu

Sem surpresa, Espanha, França, Itália e Suécia começam nesta sexta-feira a disputar as meias-finais do XII Campeonato da Europa de padel em masculinos e femininos. Sem Portugal, que pela segunda vez consecutiva renunciou a participar na principal competição europeia de selecções da modalidade que este ano contou com um recorde de participações.

Organizador da competição em 2009 e 2017, e campeão europeu em femininos em 2015, a selecção portuguesa, por opção da Federação Portuguesa de Padel (FPP) que preferiu jogar um torneio não reconhecido pela Federação Internacional de Padel e que não contará com a presença das principais potências da modalidade (Espanha, França e Itália), falha pelo segunda vez consecutiva um Europeu e, no final do ano, também não estará no Campeonato do Mundo. Aí, a explicação do presidente da FPP, é que se trata de um boicote à prova por esta ser disputada no Qatar.

Assim, em Marbella, sem Portugal, os primeiros dias de prova confirmaram o favoritismo de espanhóis, franceses e italianos, com os suecos a ocuparem a quarta vaga nas meias-finais de masculinos e femininos, posição que, em teoria, seria da selecção portuguesa.

Nos jogos dos quartos-de-final, nos homens, a Espanha ultrapassou a Alemanha sem qualquer dificuldade (3-0), resultado que se repetiu nos triunfos da Suécia contra a Polónia e da Itália frente ao Reino Unido. O duelo mais equilibrado, foi entre a França e a Bélgica, com os franceses a levarem a melhor (2-1).

No quadro feminino, houve mais equilíbrio. Embora a Espanha e a Itália tenham conseguido a qualificação sem perder qualquer jogo - 3-0 contra a Alemanha e a Dinamarca, respectivamente -, numa reedição do que tinha acontecido nos masculinos, a França voltou a derrotar a Bélgica por 2-1., resultado que se repetiu na vitória da Suécia frente aos Países Baixos.

Numa competição onde se vai atribuir também o título europeu de duplas (Paquito Navarro/Alex Ruiz nos homens e Ariana Sánchez/Paula Josemaría nas mulheres são os favoritos), nesta sexta-feira ficam decididos os finalistas.

No quadro masculino, haverá um Espanha-França e um Itália-Suécia, enquanto na variante feminina as favoritas espanholas vão defrontar as italianas, enquanto as francesas terão pela frente as suecas.