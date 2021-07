Nem a Bélgica parou a Itália

Os “ azzurri ” seguem para as meias-finais do Euro 2020, após um triunfo por 2-1 sobre a Bélgica em Munique. A Espanha é o adversário que se segue.

Ninguém pára a Itália desde Setembro de 2018. E não foi a Bélgica, n.º 1 do ranking FIFA, que o conseguiu. Os “azzurri” seguiram para as meias-finais do Euro 2020, com um triunfo por 2-1 em Munique, melhores durante mais tempo e com uma vocação ofensiva que abriu muitas brechas na experiente defesa dos “diabos vermelhos”, tão eficaz na contenção da selecção portuguesa nos oitavos-de-final.

A equipa de Roberto Mancini colocou-se em vantagem à passagem da meia-hora. Verratti recuperou uma bola à entrada da área após uma saída deficiente de Vertonghen e deixou para Barella, que, ganhou espaço entre três adversários, e não deu hipóteses a Courtois com um remate cruzado.

Sempre com uma pressão muito alta, a Itália chegou aos 2-0 aos 44’, num espectacular remate de Lorenzo Insigne de fora da área - foi o segundo golo do capitão do Nápoles no torneio, ele que já tinha marcado à Turquia no jogo de abertura.

A resposta da Bélgica chegou quase de imediato. No início do tempo de compensação da primeira parte, Doku foi derrubado na área italiana por Di Lorenzo, sendo assinalado penálti. Da marca dos 11 metros, Romelu Lukaku bateu Donnarumma e reduziu para 2-1.

A perder, e na iminência de sofrer a eliminação, a Bélgica sentiu-se obrigada a ir para a frente, mas nunca conseguiu desfazer a defesa dos “azzurri” e, tal como acontecera em 2016, ficou-se pelos quartos-de-final.

Quanto à Itália continua o seu caminho invencível - não perde há 32 jogos - e vai agora defrontar a Espanha nas meias-finais em Wembley na próxima terça-feira.