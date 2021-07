Sexta, na TV: Fuga de Pretória, desigualdade capitalista e Um Instante de Amor

CINEMA

O 5.º Elemento

AMC, 20h10

Luc Besson combina tendências místicas antigas com disposições futuristas, num filme cyberpunk onde se cruzam personagens flamejantes, mercenários, extraterrestres e um ex-agente especial chamado Korben Dallas (Bruce Willis), agora taxista. Eis que lhe cai no banco de trás do carro voador a “chave” da salvação da Terra: Leeloo (Milla Jovovich). O filme valeu a Besson o César de melhor realizador e foi nomeado para um Óscar, pelos efeitos sonoros.

Fuga de Pretória

TVCine Top, 21h30

Realizado por Francis Annan, segundo um argumento seu e de L.H. Adams, baseia-se na história verídica de dois jovens activistas brancos anti-apartheid que foram presos, em 1978, por pertencerem ao partido de Nelson Mandela. Levados para a prisão de Pretória, estão decididos a resistir e lutar. É então que se aliam a dois colegas de cárcere e concebem um sofisticado plano de fuga. No elenco entram Daniel Radcliffe, Daniel Webber, Ian Hart, Mark Leonard Winter e Ratidzo Mambo.

Diamante de Sangue

Fox, 22h30

Serra Leoa, anos 1990. Um diamante raro pode mudar ou destruir a vida de dois africanos: Danny Archer, um ex-mercenário que troca diamantes por armas e quer livrar-se do círculo de violência e corrupção que o engoliu, e Solomon Vandy, um pescador que quer salvar a mulher e as filhas dos campos de refugiados e libertar o filho do destino de criança-soldado. Protagonizado por Leonardo DiCaprio e Djimon Hounsou, ambos nomeados para os Óscares, o filme é dirigido por Edward Zwick e tem fotografia do português Eduardo Serra.

Um Instante de Amor

RTP2, 22h57

França, anos 1950. Gabrielle vive numa aldeia onde o destino de uma mulher é ser apenas esposa e mãe. Os pais decidem casá-la com José, um trabalhador esforçado. Apesar da dedicação dele, Gabrielle nunca se entrega de corpo e alma. Anos depois, por sofrer de dores crónicas, vai para uma estância termal nos Alpes, onde viverá um amor que nunca julgou possível. Marion Cotillard e Louis Garrel protagonizam este filme de Nicole Garcia, que adapta a obra homónima escrita pela italiana Milena Agus.

O Caderno Negro

RTP1, 1h15

Inícios do século XVIII. Laura é uma jovem italiana encarregue de cuidar de Sebastian, um órfão de origens misteriosas com quem, durante anos, vai seguindo viagem por várias cidades europeias. Realizado por Valeria Sarmiento, o filme segue um argumento de Carlos Saboga e inspira-se no Livro Negro do Padre Dinis, de Camilo Castelo Branco.

The Tomorrow War

Amazon Prime, streaming

Filme de ficção científica protagonizado por Chris Pratt do qual a Paramount desistiu da estreia em sala em prol da estreia directa em streaming devido à pandemia, é realizado por Chris McKay e conta com uma premissa relativamente familiar: mundo em caos no futuro relativamente próximo, viajantes no tempo avisam que os extraterrestres estão perto de ganhar uma batalha pela Terra, grupo de especialistas e gente comum reúne-se para salvar o dia.

DESPORTO

Futebol: Euro 2020

SIC, 19h50

Directo. Depois de ter eliminado Portugal nos oitavos-de-final, a Bélgica segue para os “quartos” com a Itália pela frente. O jogo tem lugar em Munique (Alemanha) e é dirigido pelo árbitro esloveno Slavko Vinčić​.

DOCUMENTÁRIOS

Critter Fixers: Country Vets

Nat Geo Wild, 17h

Estreia. O Hospital Veterinário Critter Fixer, no estado norte-americano da Geórgia, é o cenário de uma série que segue o trabalho dos doutores Hodges e Ferguson a tratar os mais diversos animais, seja um coelho ferido, uma cadela a precisar de uma cesariana de emergência ou uma cobra com pneumonia.

O Capital no Século XXI

TVCine Edition, 22h

Editado, pela primeira vez, em 2013, o livro O Capital no Século XXI é um estudo em que o economista Thomas Piketty analisa a dinâmica da repartição dos rendimentos e da riqueza nos países desenvolvidos, desde o século XVIII. Essa repartição – e a consequente desigualdade – representam, segundo a obra, um problema fundamental para a estabilidade das democracias. Depois de se ter tornado um best-seller e de ter levantado debate político e económico nos EUA e na Europa, o livro passou para o grande ecrã pelas mãos do documentarista Justin Pemberton, também autor de The Nuclear Comeback ou Chasing Great.

TALK-SHOW

Depois, Vai-se a Ver e Nada

RTP1, 22h52

José Pedro Vasconcelos vai à Madeira trocar ideias com Alberto João Jardim. A conversa incide sobre a sua carreira política, com lugar para o humor, provocações e até “um duelo de Jardins”.