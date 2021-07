Lyra Pramuk: “Gosto de criar intimidade, soprar ao ouvido do público”

“Está um daqueles dias que nos reconcilia com o mundo não é?”, afirma a compositora, vocalista, produtora e performer americana Lyra Pramuk no início da conversa por Zoom, numa alusão ao dia soalheiro de Berlim, onde reside, e que também se fazia sentir em Lisboa. “É no início do Verão que tomamos consciência de quão bonita é a vida e a sorte que temos em a desfrutar”, acrescenta, espreguiçando-se, encantada com a luminosidade sobre o rosto. “Esta luz que me inunda!” exclama, rindo-se.