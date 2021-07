Histórias de amor e desamor ou como pôr o escafandro e mergulhar no difícil

Tiago Lima é o grande leitor e parte de David Foster Wallace para falar da espécie de negócio que é ter concentração para a densidade das grandes obras. De Proust a António Lobo Antunes, passando pela droga dura que é “A Minha Luta”, de Knausgaard, e algumas leituras estivais. Tiago Lima convidou para a conversa o poeta dramaturgo e tradutor Daniel Jonas e os dois falam de como se pode ler teatro, escrever para teatro. Estamos também no mundo da censura ou da auto-censura, nas várias maneiras de encarar o entretenimento na literatura e a entrada em cena de Sherlock Holmes.

Com livros como - lista longa - “A Piada Infinita”, “O Rei Pálido” e “Uma Coisa Supostamente Divertida Que Nunca Mais Vamos Fazer”, de David Foster Wallace, “Do Lado de Swan”, de Proust, “Memória de Elefante” e “Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura”, de António Lobo Antunes, “O Paraíso Perdido”, de John Milton, “O Leilão do Lote 49” e “O Arco-Íris da Gravidade”, de Thomas Pynchon, “Cães de Chuva”, de Daniel Jonas, “Azul Longe nas Colinas”, de Dennis Potter, “Cem anos de Solidão”, de García Marquez, "O Litoral”, de Wajdi Mouawad, “A Espera de Godot”, de Samuel Beckett, “Homenagem à Catalunha, de Orwell”, “Os Contos da Cantuária”, de Geoffrey Chaucer, "Corre, Coelho”, de John Updike, “Intervenções”, de Michelle Houellebecq e “Ilusões Perdidas”, de Balzac.

