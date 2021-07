Dois verões sem festivais: “Falta-me o meu Shangri-La”

Impossibilitados de se reencontrarem com os seus festivais de música de eleição pelo segundo verão consecutivo, melómanos de diferentes gerações e gostos musicais fazem uma pequena viagem pelo passado e partilham as suas histórias de concertos e festivais com o PÚBLICO.

“Há pessoas que, nas férias de Verão, reservam um hotel e vão para o Alentejo ou o Algarve. As minhas férias eram o [Vodafone] Paredes [de Coura]. De há dois anos para cá, é como se estivesse constantemente a trabalhar.” As palavras de Inês Matias, jovem de 25 anos do Porto com uma licenciatura em Cinema e um mestrado em Estudos Curatoriais, ilustram o desalento que neste momento estarão a sentir muitos festivaleiros do país, para quem o Verão de 2021 significa o segundo consecutivo em que não conseguirão reencontrar os seus festivais de música de eleição.