Cientistas decifram passos de uma célula quando se divide em duas iguais

Equipa de investigadores vigiou células estaminais neurais e identificou momentos decisivos do início do complexo processo de divisão celular que resulta numa cópia da informação genética.

Uma equipa de investigadores do Instituto de Investigação Inovação em Saúde (I3S) da Universidade do Porto e do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) conseguiu decifrar mais alguns dos passos decisivos do processo de replicação de uma célula. Olhando para células estaminais neurais, os cientistas perceberam que há um momento em que a informação genética é compactada e em que a célula emite uma espécie de sinal que inicia este complexo processo de divisão celular. O resultado desta operação de espionagem ao momento em que uma célula se divide em duas iguais está num artigo publicado esta quinta-feira na revista científica Genes and Development.