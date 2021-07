Ministério da Saúde abre 1532 vagas para contratar médicos

A maioria das vagas colocadas a concurso é para a área hospitalar. São mais 147 lugares em comparação com o concurso lançado no ano passado.

O Ministério da Saúde vai abrir 1532 vagas para contratar médicos que terminaram este ano a especialidade. São mais 147 lugares em comparação com o concurso lançado no ano passado. A maioria das vagas colocadas a concurso é para a área hospitalar. A lista com a distribuição das vagas pelas várias unidades do SNS será publicada posteriormente.