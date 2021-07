Como os medicamentos biossimilares podem ajudar a reduzir custos no SNS

Um estudo realizado pela IQVIA com o apoio da Biogen mostra que os medicamentos biossimilares podem reduzir entre 20 e 40% os custos hospitalares no tratamento de doenças auto-imunes.​ Numa conversa com o professor José Pereira da Silva, director do serviço de reumatologia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra percebemos, neste P24, o que são os medicamentos biossimilares e como podem ajudar a reduzir custos no Serviço Nacional de Saúde.

