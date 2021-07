Farmácias e laboratórios sem condições para fazer testes grátis no primeiro dia

As pessoas têm de assinar um compromisso de honra em como não foram vacinadas nem estiveram infectadas há menos de sies meses.

O Governo anunciou que comparticipava a 100%, a partir desta quinta-feira, os testes rápidos de antigénio para detecção do novo coronavírus feitos por profissionais em farmácias ou laboratórios de patologia ou análises clínicas, e instituiu um preço máximo de 10 euros, mas esqueceu-se de fornecer as condições necessárias para que o novo regime pudesse ser de imediato aplicado. Resultado: a maior parte das pessoas que foram às farmácias e laboratórios pedir esta quinta-feira um teste rápido de antigénio gratuito bateu com o nariz na porta.