Covid-19: surto com 42 casos leva à suspensão das aulas na escola EB2 de Arouca

Há um surto activo de covid-19 com 42 casos positivos numa instituição de apoio social em Arouca. Os casos dizem respeito a crianças que frequentam estabelecimentos de ensino diferentes — o que acabou por levar à suspensão das aulas presenciais na EB2 de Arouca até estar concluída a testagem dos alunos e funcionários. A informação foi avançada pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte em comunicado.

No dia 25 de Junho foi detectado um caso positivo de infecção pelo novo coronavírus num residente da instituição. Inicialmente, no decorrer da investigação epidemiológica pela Unidade de Saúde Pública do ACES Feira/Arouca, foram diagnosticados 23 casos positivos — alguns dos quais referentes a crianças que frequentam diferentes escolas.

“Até ao momento, foram identificados 42 casos, a maioria destes dispersos por estabelecimentos de educação e ensino do concelho de Arouca, tendo sido determinadas as medidas de saúde pública de acordo com a legislação e as Normas e Orientações Técnicas da Direcção-Geral da Saúde, entre as quais o isolamento profiláctico dos contactos em função da avaliação do risco de exposição efectuada”, refere a nota.

Há, ainda, resultados de testes para o SARS-CoV-2 por confirmar. Dado o número de casos confirmados e a dispersão do vírus por várias turmas da EB2 de Arouca, as autoridades de saúde competentes determinaram, por precaução, a suspensão das actividades lectivas presenciais até estar concluída a testagem dos alunos e profissionais do estabelecimento de ensino.

“A Autoridade de Saúde Regional do Norte e as Autoridades de Saúde Locais continuarão a acompanhar a situação e a desenvolver a intervenção de Saúde Pública e a determinar as medidas que forem consideradas necessárias neste âmbito”, garantem.