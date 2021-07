Covid-19 em Portugal: mais cinco mortes e 2449 casos

Portugal registou, nesta quarta-feira, cinco mortes por covid-19 e 2449 novos casos de infecção, de acordo com os dados da Direcção-Geral da Saúde divulgados esta quinta-feira.

A região Norte é a que regista um maior aumento do número de casos, representando 23% das novas infecções. Lisboa e Vale do Tejo registou 1339 novos casos, ou seja, 54,6% do total nacional. Segue-se a Norte que contabiliza mais 566 novos casos, um aumento desde o último boletim (435). A região Centro registou mais 235, o Algarve 217 novos casos e o Alentejo 53. Nos Açores há mais 23 casos e na Madeira mais 16.

Existem 509 pessoas internadas nos hospitais portugueses, mais cinco do que no boletim anterior. O número de pacientes em cuidados intensivos diminuiu e, neste momento, estão 113 internados em UCI (menos sete).

Dos cinco óbitos registados nas últimas 24 horas, quatro foram na zona de Lisboa e Vale do Tejo e uma na região Norte do país. Destas, duas pessoas tinham 80 anos ou mais, duas tinham de 70 a 79 anos e uma estava na faixa etária dos 60 anos.

Desde o início da pandemia, o país soma, no total, 882.006 casos confirmados e 17.101 mortes. Há a reportar mais 1234 casos recuperados da infecção, num total de 830.224 pessoas que conseguiram recuperar da doença desde o início da pandemia.​

Em Portugal, encontram-se activos mais 1210 casos de covid-19, num total de 34.681 — número a que se chega depois de subtraído o total de mortes e de recuperados ao total de casos registados.

Segundo o relatório da DGS, já morreram de covid-19 8975 homens e 8126 mulheres.